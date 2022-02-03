Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Песков ответил на вопрос о страхе Путина перед Кадыровым

Песков заявил, что не понимает вопроса о страхе Путина перед главой Чечни Кадыровым

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков с недоумением воспринял вопрос журналиста о страхе президента России Владимира Путина перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает РИА Новости.

«Почему Путин должен бояться руководителя российского региона? Не понимаю ваш вопрос», — ответил пресс-секретарь во время общения с представителями прессы.

Песков также заявил, что уже предоставил исчерпывающую информацию о встрече главы государства с Кадыровым. «Я затрудняюсь в понимании вашего вопроса», — заключил он.

2 февраля в Москве состоялась встреча Путина и Кадырова. В пресс-службе главы Чечни сообщили, что руководитель республики доложил президенту о положительной динамике демографических показателей, сокращении безработицы и успешном выполнении программы вакцинации.

В свою очередь Песков добавил, что участники переговоров затронули темы, связанные с работой правоохранительных органов. До этого пресс-служба Кремля о данной встрече не сообщала.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стали известны размеры вознаграждений российским чемпионам и призерам Олимпиады
Стало известно о максимальном темпе роста цен на авиабилеты за последние 10 лет
В Гидрометцентре анонсировали новые климатические нормы в России
В РАН назвали условие окончания пандемии COVID-19 в России
Польша не дождалась транзита «Газпрома»
Россиян предостерегли от покупки квартир у обедневших сограждан
«Ростех» завершит испытания самоходки для десантников в 2022 году
Песков ответил на вопрос о страхе Путина перед Кадыровым
Нефти предсказали рост до 100 долларов за баррель из-за конфликта России и США
В России отреагировали на посадку украинского беспилотника в Белоруссии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.