Песков ответил на вопрос о страхе Путина перед Кадыровым

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков с недоумением воспринял вопрос журналиста о страхе президента России Владимира Путина перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает РИА Новости.

«Почему Путин должен бояться руководителя российского региона? Не понимаю ваш вопрос», — ответил пресс-секретарь во время общения с представителями прессы.

Песков также заявил, что уже предоставил исчерпывающую информацию о встрече главы государства с Кадыровым. «Я затрудняюсь в понимании вашего вопроса», — заключил он.

2 февраля в Москве состоялась встреча Путина и Кадырова. В пресс-службе главы Чечни сообщили, что руководитель республики доложил президенту о положительной динамике демографических показателей, сокращении безработицы и успешном выполнении программы вакцинации.

В свою очередь Песков добавил, что участники переговоров затронули темы, связанные с работой правоохранительных органов. До этого пресс-служба Кремля о данной встрече не сообщала.