В Польше заявили о переброске нелегальных мигрантов к границам ЕС через Россию

Пересечение российской границы, отправка в Белоруссию и затем прибытие к польской границе — новый «тренд» нелегальной миграции, который наблюдают в Варшаве. Об этом заявила пресс-секретарь польской пограничной службы Анна Михальская, цитату приводит РИА Новости.

По ее словам, в последнее время многие нелегалы прибывают на границу через Россию — речь идет примерно о двух третях от общего числа мигрантов. Чаще всего они сначала прилетают в Москву, а уже потом отправляются в Белоруссию и едут на границу.

Назвав новый «тренд» миграции, Михальская также указала о нескольких местах, откуда идет переброска нелегалов к границам ЕС: в частности, в последние дни в Польше задержали четырех граждан Шри-Ланки и трех граждан Йемена. Часть из них летели через Дубай, а другая — через Судан.

19 января сообщалось, что 32 мигранта попыталась незаконно пересечь польско-белорусскую границу. Польская погранохрана задержала граждан Египта, Эритреи, Турции и Йемена.

