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Генетики назвали одну из причин потери обоняния при коронавирусе

Исследователи назвали повышающие на 11% риск потери обоняния при COVID-19 гены

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Cпециалисты Медико-генетического центра Genotek назвали комбинацию генов, которая является причиной повышенного риска потери обоняния при COVID-19. Результаты исследования приводят «Известия».

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Эксперты ссылаются на публикацию американских генетиков в научном журнале Nature Genetics, где ученые связали изменения в локусах генов UGT2A1 и UGT2A2 и деятельность клеток обонятельного эпителия носа. «Что касается российской популяции, то примерно у каждого седьмого клиента Genotek встречаются варианты генов UGT2A1/UGT2A2, которые повышают шанс потерять обоняние», — заявил директор по продукту Медико-Генетического центра Genotek Александр Ракитько. Он объяснил, что у людей с подобной комбинацией риск потерять способность распознавать запахи повышается на 11 процентов.

Эксперты подчеркнули, что аносмия — только один из возможных симптомов коронавируса, который проявляется далеко не у всех. Рецепторы у большей части переболевших восстанавливаются в течение двух-четырех недель. Многие замечают у себя такой симптом как паросмия — искаженное восприятие вкусов и запахов.

Ранее член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков раскрыл основной путь заражения COVID-19. Он подчеркнул, что попадание коронавируса в организм через нос наиболее опасно. «Во рту слюна уничтожает очень много вирусов, она бактерицидная, поэтому, когда человек дышит через рот, он не так подвергает себя опасности, чем когда через нос», — заявил Чумаков.

Марина Совина
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