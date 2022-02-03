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Аналитик назвала последствия остановки печатного станка в США

Аналитик Веретенникова рассказала о последствиях изъятия долларов ФРС США

Фото: Gary Cameron / Reuters

Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова назвала последствия остановки печатного станка в США. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам аналитика, изъятие активов Федеральной резервной системой (ФРС) может привести к полномасштабной коррекции на фондовом рынке. Она рассказала, что ужесточение денежно-кредитной политики в США ощутят на себе все мировые площадки. Отмечается, что в результате американская валюта может укрепиться в том числе и по отношению к рублю. При этом существенных колебаний российской валюты аналитики не ждут.

Издание напомнило, что с марта 2020 года ФРС закачала в систему 4,4 триллиона долларов, а также удерживала процентную ставку на околонулевом уровне. Из-за этого в стране разразилась рекордная за последние 40 лет инфляция: по итогам 2021 года она составила 7 процентов. После этого регулятор объявил о намерении повысить процентные ставки и изъять около 2-2,5 триллиона долларов.

В январе о том, что страны с развивающейся экономикой, в том числе и Россия, могут столкнуться с проблемами, если ФРС США повысит процентные ставки и свернет программу стимулирования, предупреждал Международный валютный фонд (МВФ).

Марина Совина
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