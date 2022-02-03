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В ПФР объяснили различия в видах стажа

Пенсионный фонд разъяснил различия в страховом, общем трудовом и специальном стаже

В России существует несколько различных видов стажа: страховой стаж, общий трудовой стаж и так называемый «специальный стаж». Об этом агентству «Прайм» объяснили в отделении Пенсионного фонда России по Москве и Московской области.

Там уточнили, что стаж является одним из важнейших факторов, влияющих на право и размер пенсионного обеспечения граждан. Страховой стаж необходим для определения права на страховую пенсию. В 2022 году для выхода на пенсию необходимо 13 лет стажа (к концу переходного периода необходимый стаж увеличится до 15 лет). Именно по нему определяется право на страховую пенсию.

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Общий трудовой стаж учитывается только при формировании расчетного размера пенсии по состоянию до 1 января 2002 года. После этой даты это понятие не применяется.

«Специальным» же называют стаж на некоторых видах работ, который дает право на назначение досрочной пенсии. В частности, речь идет о педагогической деятельности, лечебной, творческой, а также о работе с вредными условиями труда и в горячих цехах.

В январе представитель НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис назвал альтернативный способ набрать страховой стаж — он посоветовал «купить» его за деньги. Специалист напомнил, что согласно российскому законодательству, для увеличения числа пенсионных баллов граждане имеют право приобрести до половины страхового стажа. Однако эта мера распространяется только на обычный, а не льготный страховой стаж

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова заявила, что для досрочного выхода на пенсию существует ряд условий. Так, на нее могут претендовать россияне предпенсионного возраста, которые потеряли работу по независящим от них причинам — например, из-за сокращения штата. При соблюдении ряда условий они смогут получить пенсию по безработице.

Марина Совина
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