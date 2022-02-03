В России сочли деструктивным шагом отправку американских войск в Европу

Решение американского президента Джо Байдена отправить военных в Европу разрушает табу времен холодной войны. На это указала директор Института международных политических и экономических исследований — РУССТРАТ Елена Панина, передает РИА Новости.

По ее мнению, такую политику Вашингтона нельзя недооценивать и следует считать деструктивной. В частности, она обратила внимание на заявление Пентагона о том, что войска могут быть использованы на Украине «для содействия эвакуации». Политолог сочла это курсом на продолжение конфронтации и усиление международной напряженности.

«Мы являемся свидетелями продолжения опасной игры. Делается шаг к разрушению имевшего место даже в годы холодной войны психологического барьера, своего рода табу, на прямое военное столкновение Вашингтона и Москвы. Этот барьер сыграл важную роль в недопущении третьей мировой войны в ХХ веке», — отметила эксперт.

2 февраля Байден принял решение о переброске «с целью подготовки к ряду неожиданных ситуаций» дополнительных сил в Румынию, Польшу и Германию. Газета The Wall Street Journal выяснила, что войска будут развернуты в ближайшие дни. Также стало известно, что по приказу Пентагона на случай отправки в Европу будут приведены в повышенную готовность еще несколько тысяч американских военных — помимо анонсированных ранее 8,5 тысячи.

Позднее Байден назвал решение о переброске американских сил в Европу полностью соответствующим тем словам, которые он ранее говорил российскому лидеру Владимиру Путину. Он также сослался на пятую статью Североатлантического договора о коллективной безопасности, назвав ее «священным обязательством».