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Россиянам назвали альтернативу отдыху на Бали

Глава «ТурПомощи» Александр Осауленко назвал Таиланд альтернативой отдыху на Бали

Фото: Shutterstock

Несмотря на открытие Бали, российские туристы предпочтут отдыхать на другом популярном азиатском направлении — в Таиланде. Такую альтернативу назвал директор ассоциации «ТурПомощь» Александр Осауленко, пишет издание «Моменты».

По словам Осауленко, россияне скептически отнесутся к открытию Бали для вакцинированных туристов с 4 февраля, ведь для въезда в страну все равно придется пройти карантин. По этой причине путешественники будут искать туры по другим направлениям без ограничений, например, в Таиланд.

«Меры, в любом случае, остаются жесткие. С точки зрения карантина. Традиционно, туры берут на 10-14 дней, а половину срока тратить и сидеть на карантине туристы не захотят. Как показала практика, любые карантинные меры влияют сильно на спрос. Сейчас параллельно с этим открывается Таиланд, туда можно со "Спутником", и там нет карантина», — добавил глава «ТурПомощи».

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По мнению турагента Дмитрия Денгольца, спрос на Бали является проблемным из-за сложностей перелета, так как добраться до острова из России можно только с пересадками, что представляет сложность для многих путешественников, особенно для семей с детьми.

«На Бали стоит ехать не на семь или десять дней, а на более долгий срок. Таиланд для индонезийского острова является конкурентом, так как тот же порядок въезда отличается», — привел еще один аргумент специалист.

Ранее сообщалось, что остров Бали с 4 февраля откроет границы для россиян, вакцинированных препаратом от COVID-19 «Спутник V». При этом туристам все равно придется сидеть на карантине, однако его срок сокращен с семи до пяти дней. Покидать популярный курорт и путешествовать по стране будет запрещено.

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Дарья Рыбак
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