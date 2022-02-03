Человеческой моче нашли необычное применение

В Австралии человеческую мочу из общественных туалетов решили превратить в удобрения для растений в городских парках. Такое необычное применение продуктам жизнедеятельности нашли специалисты в рамках государственной инициативы по благоустройству, пишет The Daily Mail.

Тестировать технологию начнут в Сиднее и Брисбене. В парках этих городов установят новые биотуалеты с оборудованием для фильтрации мочи, которое очищает ее от тяжелых металлов и улавливает необходимые для роста растений калий, фосфор и азот. Разработанная инженерами система не требует контроля со стороны человека, не вредит планете и позволит существенно сэкономить на покупке удобрений.

Первые подобные устройства появятся в стране к концу 2022 года. Однако до установки биотуалетов специалисты должны получить разрешение от всех регулирующих органов и убедиться, что технология никак не навредит населению или экологии. Помешать внедрению может содержание антибиотиков и прочих токсичных химических веществ в продуктах жизнедеятельности человека.

Ранее сотрудники британского зоопарка Marwell Zoo нашли необычное применение фекалиям животных. С помощью навоза работники стали отапливать павильоны на территории. Для этого они высушили биомассу, измельчили и спрессовали в брикеты, которые служат топливом для парового котла. Такой метод обогрева позволит зоопарку сократить ежегодные выбросы парниковых газов на 220 тонн.