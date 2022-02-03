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Человеческой моче нашли необычное применение

В Австралии мочу из туалетов в парках превратят в удобрения для растений

Фото: Shutterstock

В Австралии человеческую мочу из общественных туалетов решили превратить в удобрения для растений в городских парках. Такое необычное применение продуктам жизнедеятельности нашли специалисты в рамках государственной инициативы по благоустройству, пишет The Daily Mail.

Тестировать технологию начнут в Сиднее и Брисбене. В парках этих городов установят новые биотуалеты с оборудованием для фильтрации мочи, которое очищает ее от тяжелых металлов и улавливает необходимые для роста растений калий, фосфор и азот. Разработанная инженерами система не требует контроля со стороны человека, не вредит планете и позволит существенно сэкономить на покупке удобрений.

Первые подобные устройства появятся в стране к концу 2022 года. Однако до установки биотуалетов специалисты должны получить разрешение от всех регулирующих органов и убедиться, что технология никак не навредит населению или экологии. Помешать внедрению может содержание антибиотиков и прочих токсичных химических веществ в продуктах жизнедеятельности человека.

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Нина Ташевская
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