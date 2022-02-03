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Путин анонсировал регистрацию российской вакцины от СOVID-19 для подростков

Путин заявил, что в настоящее время решается вопрос о регистрации вакцины для подростков

Фото: АГН «Москва»

В настоящее время решается вопрос о регистрации российской вакцины от СOVID-19 для подростков. Ее анонсировал президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Сейчас решается вопрос о регистрации "Спутника М" для вакцинации подростков от 12 до 18 лет», — подчеркнул глава государства.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл сроки изучения вакцины от коронавируса для детей. По его словам, клиническое исследование препарата для детей в возрасте от 6 до 11 лет займет порядка 3-3,5 месяца.

В свою очередь вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил, чем отличаются детские вакцины от COVID-19 от препаратов для взрослых. Иммунитет молодого организма может формироваться быстрее, поэтому в вакцинах для детей и подростков используется состав с меньшим количеством антигенов, уточнил он.

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Юлия Ямпольская
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