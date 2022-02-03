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Загитова напомнила фанатам о завоеванном в командном турнире серебре Игр-2018

Алина Загитова пожаловалась, что все забывают о ее серебре Игр-2018 в командном турнире

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась мнением о завоеванных на Играх-2018 в Пхенчхане медалях. Ее слова передает «Чемпионат.com».

«Порой раздражает, что меня называют олимпийской чемпионкой, но при этом не говорят, что я еще и серебряный призер Олимпиады. Не знаю почему, но все забывают про это», — пожаловалась фигуристка. Она отметила, что реже вспоминает победу на Играх и сейчас приняла тот факт, что у нее есть две олимпийские медали.

Загитова поделилась, что после победы на Олимпиаде столкнулась с большой критикой. «Мне все еще интересно, почему льется критика, ведь я этим людям ничего плохого не сделала. Причем они не говорят в лицо все это, потому что боятся. Думаю, у этих людей некие комплексы в голове. Не знаю, что движет ими», — рассказала она. Фигуристка добавила, что она всегда получает большую поддержку от фанатов, и это помогает ей справиться с негативом.

3 января Загитова подтвердила, что не завершила карьеру, но не выступает на соревнованиях из-за недостаточной физической формы. Чемпионка поделилась, что пока не знает, вернется ли в фигурное катание.

Помимо двух олимпийских медалей, на счету Загитовой победа на чемпионате мира-2019 и чемпионате Европы-2018. Также в 2018 году она становилась чемпионкой России.

Дарья Коршунова
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