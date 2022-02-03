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Стали известны знаменосцы сборной России на церемонии открытия Олимпиады-2022

Шипачев и Фаткулина станут знаменосцами сборной России на церемонии открытия Игр в Пекине
Ольга Фаткулина

Ольга Фаткулина. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Стали известны знаменосцы сборной России на церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине. Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

От российской команды флаги будут нести конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев. Международный олимпийский комитет (МОК) попросил сборные выбрать двух спортсменов разного пола, чтобы продемонстрировать приверженность олимпийского движения принципам гендерного равенства.

Ранее правительство России объявило размеры вознаграждений российским чемпионам и призерам Олимпиады в Пекине. Российские спортсмены, завоевавшие золотые медали на Играх-2022, получат от государства по четыре миллиона рублей. За серебро олимпийцам выплатят по 2,5 миллиона рублей, за бронзу — по 1,7 миллиона.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Атлеты выступят в 15 дисциплинах по семи видам спорта. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей. Россия выступит на Играх в нейтральном статусе из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Дарья Коршунова
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Стали известны знаменосцы сборной России на церемонии открытия Олимпиады-2022
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