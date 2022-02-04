Гаджет от Apple улучшили для шпионажа

В сети начали продавать смарт-метки AirTag с отключенным динамиком, который можно использовать для слежки за людьми. Об этом сообщает издание PCMag.

Модернизированный маячок Apple под названием Silent AirTag выложил в продажу на eBay торговец под ником Etsy JTEE3D. Автор уточнял, что из улучшенного девайса извлечен динамик, поэтому устройство полностью бесшумно. Динамик используется в умной метке Apple для ее обнаружения при потере. Гаджет оценен в 77 долларов, при этом оригинальный AirTag стоит 29 долларов.

По словам журналистов, фактически на торговой площадке начали продавать маячки, которые можно использовать для слежки за людьми. Авторы объяснили, что если подбросить девайс в сумку или карман пользователю, то AirTag не будет издавать звуки, предупреждая о возможной слежке.

Продавец объяснил, что не создавал устройство с целью нарушения приватности. По его словам, подобные AirTag могут быть полезны при использовании на велосипедах, электроинструментах, ошейниках домашних животных. В случае кражи вещей или питомцев спрятанный аксессуар не выдаст свое местоположение.

Ранее активистка Лилит Виттманн нашла адрес немецкой спецслужбы с помощью AirTag. Женщина отправила умный маячок по почте и отследила движение посылки.