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Спорт

Загитова подвела итоги первого соревновательного дня в командном турнире на ОИ

Загитова заявила, что у российских фигуристов хорошие шансы выиграть командный турнир ОИ

Фото: @azagitova

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова положительно оценила выступление российских спортсменов в первый день командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине. Спортсменка высказалась в эфире Первого канала.

Подводя итоги стартового соревновательного дня, фигуристка отметила, что пока сборной России до лидерства не хватает совсем чуть-чуть. «На играх в Пхенчхане после короткой программы мы были пятыми, а тут вторые, так что есть огромный шанс выиграть золотые медали. Все российские болельщики этого очень ждут», — заявила Загитова.

После трех видов программы (короткая программа у мужчин и спортивных пар, ритм-танец у танцевальных дуэтов) сборная России с 26 баллами занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует команда США, в активе которой 28 очков.

Загитова выступала за Россию в командных соревнованиях на Играх-2018 в Пхенчхане и завоевала серебряную медаль. Она также выиграла золото в женском одиночном разряде.

Алексей Гусев
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