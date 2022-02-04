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Курс биткоина взлетел

Курс биткоина взлетел на 10 процентов и превысил отметку в 40 тысяч долларов

Фото: Pixabay

Курс биткоина на торгах 4 февраля взлетел, превысив отметку в 40 тысяч долларов, свидетельствуют данные криптобиржи Coinbase.

По данным на 21:04 мск, стоимость биткоина выросла на 10,03 процента за 24 часа, до 40 473 долларов. При этом на 19:20 мск рост котировок самой популярной криптовалюты за последние сутки составил 7,22 процента.

Ранее сообщалось, что январь был тяжелым месяцем для биткоина — начало года стало для криптовалюты худшим с момента наступления «криптозимы» в 2018 году. В первом месяце года курс биткоина рос всего около 12 дней, а все остальное время стоимость валюты падала.

В России последнее время власти задумываются о регулировании криптовалютного рынка. На прошлой неделе вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту по регулированию операций с криптовалютами.

Марина Совина
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