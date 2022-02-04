Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Локомотив М
Сегодня
18:00 (Мск)
Мальмё
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
ЦСКА
Сегодня
20:00 (Мск)
Альба
Евролига|Регулярный чемпионат. 23-й тур
Герта
Сегодня
22:30 (Мск)
Бохум
Германия - Бундеслига|21-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Мидлсбро
Кубок Англии|1/16 финала
Хетафе
Сегодня
23:00 (Мск)
Леванте
Испания - Примера|23-й тур
Марсель
Сегодня
23:00 (Мск)
Анже
Франция - Лига 1|23-й тур
Спорт

Губерниев поскандалил с украинским журналистом в Пекине и назвал его лузером

Комментатор Губерниев опубликовал видео конфликта с украинским журналистом в Пекине

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поскандалил с украинским журналистом в пресс-центре стадиона «Птичье гнездо» в Пекине. Видеозапись инцидента Губерниев опубликовал в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что случайно задел перегородку, рядом с которой сидел украинский журналист, и извинился. «Но чувак стал обзываться!!! Но кто обзывается — тот сам так называется!!!» — написал комментатор.

На видеозаписи слышно, что он на английском языке обозвал украинца лузером и ублюдком.

В разговоре со «Спорт-Экспрессом» Губерниев заявил, что оппонент пытался его спровоцировать. «Мне очень жаль, что человек в украинской куртке позволил себе такую грязь. Он явно рассчитывал на то, что я его толкну или ударю. Он все для этого делал», — отметил телекомментатор.

Ранее 4 января в Пекине началась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Знаменосцами команды Олимпийского комитета России выбраны конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев. Всего в параде спортсменов принимают участие представители 95 стран.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Раскрыты кандидаты на пост генсека НАТО
В актовом зале российской школы обрушилась кровля
«Газпром» заменит зятя Назарбаева на экс-канцлера Германии в совете директоров
Россияне потребовали убрать трехметрового Иисуса с «сакральной земли»
Zara назвала пять модных цветов 2022 года
Заключенных в Сургуте накормят бургерами и картошкой
Нападение стаи бродячих собак на российскую школьницу во дворе попало на видео
Российские олимпийцы приняли участие в параде спортсменов на Играх в Пекине
Губерниев поскандалил с украинским журналистом в Пекине и назвал его лузером
В Москве зафиксировали нехватку готового жилья
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.