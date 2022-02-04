Губерниев поскандалил с украинским журналистом в Пекине и назвал его лузером

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поскандалил с украинским журналистом в пресс-центре стадиона «Птичье гнездо» в Пекине. Видеозапись инцидента Губерниев опубликовал в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что случайно задел перегородку, рядом с которой сидел украинский журналист, и извинился. «Но чувак стал обзываться!!! Но кто обзывается — тот сам так называется!!!» — написал комментатор.

На видеозаписи слышно, что он на английском языке обозвал украинца лузером и ублюдком.

В разговоре со «Спорт-Экспрессом» Губерниев заявил, что оппонент пытался его спровоцировать. «Мне очень жаль, что человек в украинской куртке позволил себе такую грязь. Он явно рассчитывал на то, что я его толкну или ударю. Он все для этого делал», — отметил телекомментатор.

Ранее 4 января в Пекине началась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Знаменосцами команды Олимпийского комитета России выбраны конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев. Всего в параде спортсменов принимают участие представители 95 стран.