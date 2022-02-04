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Обнаружен новый опасный штамм ВИЧ

Science: ученые обнаружили в Нидерландах новый более опасный и заразный штамм ВИЧ

Фото: pixabay.com

Группа ученых под руководством профессора Кристофа Фрейзера из Института больших данных Оксфордского университета сообщили об обнаружении в Нидерландах нового более опасного и заразного штамма вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Соответствующая статья опубликована в журнале Science.

Исследователи обнаружили мутацию в ходе анализа образцов крови ВИЧ-инфицированных европейцев и Уганды. У 17 из них был выявлен ранее неизвестный вариант, названный VB. Из них 15 оказались жителями Нидерландов, поэтому ученые дополнительно изучили пробы, взятые у 6700 ВИЧ-положительных нидерландцев, после чего выявили еще 92 носителей.

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Вирусная нагрузка у зараженных VB-вариантом ВИЧ была в несколько раз выше, чем у инфицированных уже известными вариантами вируса. Кроме того, у них был выше риск развития СПИДа и передачи инфекции. Однако после антиретровирусной терапии иммунная система приходила в норму.

Позже анализ показал, что VB-штамм появился в Нидерландах в конце 1980-х — начале 1990-х годов. В 2000-х он распространялся быстрее других вариантов ВИЧ, но после 2010 года его распространение пошло на спад. Сдержать распространение инфекции позволила эффективная борьба с ВИЧ в стране.

Ранее российские ученые нашли в тихоокеанских красных водорослях вещество, уничтожающее часть ВИЧ. Водоросли содержат нетоксичные сахара-каррагинаны, которые могут соединяться с частицами вируса иммунодефицита человека и мешать ему проникать в иммунные клетки. Сахара обладают высокой противовирусной активностью в малых концентрациях, в частности, против ВИЧ. Вещество обнаружено в водорослях вида Tichocarpus crinitus. Они часто встречаются на дне залива Петра Великого у Владивостока.

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Марина Совина
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