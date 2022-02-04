На Камчатке нашли двух пропавших девочек

Пропавшие на Камчатке девочки найдены, они живы и здоровы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по Камчатскому краю.

«По ориентировке - найдены, живы-здоровы», — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что полиция на Камчатке начала поиски двух девочек восьми и 11 лет, которые пропали в Петропавловске-Камчатском 3 февраля. Отмечается, что девочки 2010 и 2013 года рождения ушли на прогулку в микрорайоне Северо-Восток. После того, как дети не вернулись домой, обеспокоенные родители обратились в полицию.

В январе 29-летний россиянин оставил в такси свою полуторагодовалую дочь и не вернулся. По данным ведомства, мужчина сказал таксисту, что сходит домой за деньгами и оставил в автомобиле полуторагодовалого ребенка. Водитель такси ждал россиянина около 40 минут, но он не вернулся. Таксист отвез ребенка в отдел полиции, откуда девочку доставили в больницу.

