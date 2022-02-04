Две россиянки одна за другой насмерть отравились в разрушающемся коллекторе

В городе Шадринск Курганской области один за другим произошли два несчастных случая — насмерть отравились две женщины, которые работали на разрушающихся очистных сооружениях. Об этом сообщает Znak.

Первой погибла 58-летняя Ольга Желтова, проработавшая на коллекторе больше 25 лет. В ее обязанности входила слежка за насосами и очистка решеток, находившихся в фекальных стоках на глубине пяти метров. 22 июля 2021 года женщина спустилась для стандартной процедуры очистки, где спустя два часа ее, лежащей возле решеток, обнаружил работник насосной станции. Прибывшие врачи констатировали смерть Ольги.

«Сказали, что мама, возможно, была больна и потеряла сознание не из-за того, что надышалась, а из-за проблем со здоровьем. Но по всем медосмотрам она была здорова», — рассказала дочь погибшей россиянки Марина Пермякова.

Руководство обвинило погибшую в употреблении алкоголя на рабочем месте, однако экспертиза не показала наличия спиртного в крови, утверждает издание. Кроме того, содержание аммиака в крови женщины превышало норму. Также у Желтовой выявили перелом грудного позвонка и серьезную черепно-мозговую травму из-за падения с высоты.

Спустя девять дней на смену заступила машинистка насосной станции Ирина Ульянова. Позже сын нашел ее лежащей у двери коллектора. Он приехал после того, как несколько раз не смог дозвониться до матери. По словам одного из сотрудников сооружения, к моменту приезда сына Ирина была жива, однако отравление было столь сильным, что женщина скончалась спустя несколько часов.

Другие сотрудники очистного сооружения называют работу на коллекторе рабской. Зимой помещение для отслеживания работы насосов промерзает до 8-10 градусов, а заработная плата некоторых сотрудников не превышает 11 тысяч рублей. В 2020 году один из шоферов, работающих здесь, уволился из-за конфликтов с руководством, пообещав написать заявление в прокуратуру. Через несколько дней, по словам мужчины, его избили посреди дня на глазах у соседей.

По словам одной из сотрудниц, часть насосов вышла из строя еще 10 лет назад. Специальные бактерии, которые должны уничтожать фекальные массы, погибли из-за недостатка кислорода. Все городские сливы без какой-либо очистки идут по трубам в реку Исеть.

В свою очередь, в Следственном комитете России по Курганской области заявили, что после смертей было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Ранее стало известно, что в Волгоградской области шесть рабочих скончались от отравления выхлопными газами. По данным следствия, около теплицы, где находились погибшие, располагался бензогенератор, продукты сгорания которого из-за отсутствия свободного выхода поступали в теплицу.