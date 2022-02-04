Диетолог раскрыла простые хитрости для похудения

Существуют множество простых хитростей, которые помогают похудеть. Одни обманывают восприятие и организм, другие мотивируют, рассказала «Ленте.ру» врач-диетолог Елена Соломатина.

Посуда

Тарелки лучше приобретать холодных оттенков, например, голубого, а не оранжевого и красного, посоветовала Соломатина. По ее словам, исследования показали, что это влияет на аппетит, и так человек меньше съедает. Именно поэтому не бывает ресторанов быстрого питания в холодных тонах, считает Соломатина.

Также стоит выбирать небольшие по размеру тарелки, так как в них маленькие порции кажутся большими, а в больших тарелках, наоборот, маленькими, рассказала диетолог.

«Кто-то ест мелкими ложечками, китайскими палочками, тогда ешь небыстро, это тоже хорошо, потому насыщение приходит не сразу, кровь насыщается глюкозой минут через 20-30 после трапезы», — отметила она.

Вред и польза холода

Еще одна хитрость, к которой прибегают рестораны быстрого питания, — это запивание пищи холодными напитками. По словам Соломатиной, этого не следует делать, так как ферменты вырабатываются в теплой среде, а в таком случае не до конца переваренная пища быстро проскакивает, и человек потом достаточно быстро снова захочет есть.

В другом случае холод, напротив, может быть полезен, рассказала диетолог и поделалась еще одним трюком. Если после приготовления охладить хлеб, отварной картофель или макароны, и употреблять в пищу холодными или подогревать после заморозки, это не будет приводить к набору веса, потому что в таком случае крахмал становится редуцированным.

Обманываем мозг и организм

Во время еды не стоит отвлекаться на другие дела, например, просмотр телевизора. В мозге всегда формируется одна доминанта, и лучше, если он будет сконцентрирован на еде. «Так же шоколад едим, не просто забросили и проглотили, а рассосали во рту, должна быть медитация, потому что тогда мы быстрее получим удовлетворение», — рассказала диетолог. Соломатина также поделилась советом, который будет полезен сладкоежкам:

Если очень хочется сладкого, добавляем ваниль, корицу в напитки. Допустим, какао, налили, пусть это будет большая чашка, добавили туда чуть-чуть молока, можно немного сахарозаменителей. Можно взять как на десерт один финик, или курагу, или кусочек небольшой шоколадки. И вот эту большую чашку какао с небольшим кусочком растягиваем. Тем самым мы обманываем наш организм, нам кажется, что мы съели что-то большое, например, шоколадку Елена Соломатина врач-диетолог

Мотивационные трюки

У каждого есть свои мотивационные придумки, но, главное, что они рабочие, поделилась диетолог. Например, кто-то вешает на холодильник свое фото в купальнике, где он в лучшей форме, кто-то надевает перед тем, как сесть за стол, пояс, который не даст много съесть.

«Каждый кусок, когда несем к рот, должна вспыхивать лампочка: а что мне этот кусок даст кроме удовольствия? Как мне сделать так, чтоб это была и польза, и удовольствие?» — заключила врач.

Ранее Соломатина перечислила в разговоре с «Лентой.ру» правила питания для похудения к лету, а также назвала продукты, которые способны повысить настроение.