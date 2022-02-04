Лукашенко назвал свое отличие от Януковича

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал свое отличие от бывшего украинского президента Виктора Януковича. Фрагмент его интервью российскому телеведущему Владимиру Соловьеву опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

«Янукович и я — большая разница. У него денег было много. Понимаете, деньги довлеют всегда. Жмут в кармане, и надо спасти деньги», — заявил Лукашенко.

По словам политика, после президентских выборов 2020 года организаторы протестов распространили информацию о его бегстве из Белоруссии. «Они подняли этот фейк, что вот, как Янукович, он сбежал, он уже в Ростове, дети улетели», — отметил Лукашенко. После этого, как утверждает белорусский лидер, он прилетел в свою резиденцию с автоматом.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. Центризбирком объявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжались несколько месяцев. Сам Лукашенко утверждал, что их организовал Запад, который хочет развалить Белоруссию. Ряд оппозиционеров получили большие тюремные сроки или покинули страну.

Зимой 2013-2014 годов на Украине случились массовые протесты, известные как Евромайдан. В результате столкновений с силовиками погибли более 100 человек. Евромайдан закончился свержением Януковича, который бежал в Россию.