Netflix анонсировал премьеры 2022 года

Стриминговый сервис Netflix анонсировал программу премьер в 2022 году. Новые проекты будут выходить каждую неделю, сообщает Dedline.

Среди новых проектов стриминга — боевик Энтони и Джо Руссо «Серый человек», кинолента Шона Леви «Имя наше — Адам», анимационный фильм Гильермо дель Торо «Пиноккио», сиквел фильма «Достать ножи» Райана Джонсона и картина Дева Пателя «Человек-обезьяна».

Кроме того, Netflix анонсировал выпуск комедийных проектов с Джоном Хиллом и Эдди Мерфи («You People») и Кевином Хартом и Марком Уолбергом («Me Time»), а также анимационный фильм «The Sea Beast, Slumberland» с Джейсоном Момоа и два релиза с Адамом Сэндлером («Hustle», «Spaceman»).

Ранее сообщалось, что южнокорейский сериал «Мы все мертвы» возглавил топ стримингового сервиса Netflix. Новое шоу про зомби-апокалипсис всего за несколько дней стало лидером на платформе. Оно заняло первое место более чем в 25 странах, включая Австралию, Новую Зеландию, Францию и Японию. В США проект уступил ленте с Кристен Белл «Женщина в доме напротив девушки в окне».