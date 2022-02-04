Союз России и Никарагуа назвали кошмаром для США

Военный союз России и Никарагуа стал бы кошмаром для Соединенных Штатов Америки. Американцы предполагают, что такое сотрудничество обернется строительством альтернативного Панамского канала, считает военный эксперт, политолог Директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Сотрудничество России и Никарагуа очень беспокоит США, отметил Коновалов. «Безусловно, у нас давние связи. Еще Советский Союз помогал никарагуанскому народу в справедливой борьбе с контрас. Для нас сотрудничество с Никарагуа не представляет преимущества, но подобных вещей опасаются прежде всего в Соединенных Штатах. Никарагуа была первой страной, где действительно планировали создать что-то вроде Панамского канала. Потом ситуация изменилась. Представьте себе ситуацию: сейчас создается альтернатива Панамского канала в Никарагуа, при этом все эти работы охраняются российскими военными. Попробует кто-то туда сунуться?» — сказал военный эксперт.

Эту ситуацию активно обсуждают американские эксперты, заметил Коновалов. Для США это пугающая перспектива, добавил он.

Они, конечно, больше сами себя этим пугают, но это вполне реализуемо. Представьте, что в это вложат деньги китайские подрядчики. Представьте себе такой союз. Российские военные охраняют альтернативу Панамского канала в Никарагуа, а деньги в это вкладывает Китай. Это просто кошмар для США Иван Коновалов Военный эксперт

Ранее посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов заявил, что закон Никарагуа предусматривает присутствие на территории страны военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию. По словам дипломата, российские военные специалисты работают на территории государства на законных основаниях, это необходимо для обмена опытом, учений и совместной борьбы с преступностью.

Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что число друзей России среди стран Латинской Америки растет. «У нас, действительно, очень тесные, добрые, давние отношения с латиноамериканскими странами, не только с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой, хотя они, наверное, наши ближайшие партнеры и друзья», — рассказал российский министр. Он также отметил, что Россия традиционно сохраняет дружественные отношения со странами Латинской Америки.