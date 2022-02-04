Россиянин Олейник получил нового соперника в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник получил нового соперника в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает журналист Марсел Дорфф в Twitter.

44-летний российский тяжеловес подерется с 38-летним Илиром Латифи из Швеции. Схватка пройдет на турнире UFC 26 марта.

Олейник потерпел три поражения подряд в UFC. В своем последнем поединке россиянин уступил молдавскому тяжеловесу Сергею Спиваку. Российский боец не побеждал с мая 2020-го. Тогда он оказался сильнее бывшего чемпиона UFC Фабрисиу Вердума. Олейник — один из самых опытных бойцов UFC. На счету россиянина 59 побед при 16 поражениях. Тяжеловес начал профессиональную карьеру в 1996 году.

В июне Латифи прервал серию из трех поражений, одержав победу над Таннером Бозером. Всего на счету шведа 15 побед при восьми поражениях.