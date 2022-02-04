Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Локомотив М
1:0
2-й тайм
live
Мальмё
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
ЦСКА
Сегодня
20:00 (Мск)
Альба
Евролига|Регулярный чемпионат. 23-й тур
Герта
Сегодня
22:30 (Мск)
Бохум
Германия - Бундеслига|21-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Мидлсбро
Кубок Англии|1/16 финала
Хетафе
Сегодня
23:00 (Мск)
Леванте
Испания - Примера|23-й тур
Марсель
Сегодня
23:00 (Мск)
Анже
Франция - Лига 1|23-й тур
Спорт

Россиянин Олейник получил нового соперника в UFC

Российский тяжеловес Алексей Олейник подерется с Илиром Латифи в UFC

Фото: @alexeyoleynik1

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник получил нового соперника в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает журналист Марсел Дорфф в Twitter.

44-летний российский тяжеловес подерется с 38-летним Илиром Латифи из Швеции. Схватка пройдет на турнире UFC 26 марта.

Олейник потерпел три поражения подряд в UFC. В своем последнем поединке россиянин уступил молдавскому тяжеловесу Сергею Спиваку. Российский боец не побеждал с мая 2020-го. Тогда он оказался сильнее бывшего чемпиона UFC Фабрисиу Вердума. Олейник — один из самых опытных бойцов UFC. На счету россиянина 59 побед при 16 поражениях. Тяжеловес начал профессиональную карьеру в 1996 году.

В июне Латифи прервал серию из трех поражений, одержав победу над Таннером Бозером. Всего на счету шведа 15 побед при восьми поражениях.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Германия и Великобритания продолжат работать вместе против России
Девушка отказалась от загара и визуально состарилась на 10 лет
Популярная европейская страна упростила правила въезда для путешественников
В Кремле объяснили отсутствие кадров с Путиным во время прохода олимпийцев
Врач рассказала о нетипичном осложнении после COVID-19
Усик дебютировал в профессиональном футболе
Священник потратил пожертвования на бриллианты и вечеринки и попал в тюрьму
Bloomberg рассказал о «финансовой крепости» России
Бывший участник КВН объяснил отсутствие девушек в команде
Rockstar подтвердила создание новой GTA
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.