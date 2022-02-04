«Ни дня не работавший» принц Гарри пожаловался на выгорание

Принц Гарри рассказал о последствиях выгорания, посоветовал каждому найти время на себя и медитировать и подвергся критике — пользователи сети обвинили его в том, что «он ни дня не работал». Он также пожаловался, что вынужден медитировать каждый день, чтобы не выгорать.

Герцог Сассекский принял участие в онлайн-дискуссии, организованной его работодателем — американским стартапом BetterUp, где он помогает разрабатывать стратегию развития продуктов, отвечает за благотворительные взносы, а также проводит публичные выступления о важности заботы о ментальном здоровье.

В компании американской профессиональной теннисистки Серены Уильямс и генерального директора стартапа Алекси Робишо принц Гарри обратился к работодателям и отметил, что им не стоит ожидать, что сотрудники будут работать над собой, если им на это не выделяют время. Он предупредил, что это чревато выгоранием и, как следствие, снижением качества работы.

Герцог Сассекский посоветовал каждому найти время на себя, начать практиковать медитации или выбрать свой способ расслабления. «Когда один ребенок ушел в детский сад, а другой — спит, у меня появляется время на перерыв. Как раз можно заняться спортом, погулять с собакой, побыть на природе или, возможно, помедитировать», — отметил он.

Принц Гарри признался, что сам сталкивался с выгоранием и не понаслышке знает, что это такое. Он добавил, что все вокруг встает на свои места, как только появляется внутренняя гармония.

Пользователи Twitter оставили многочисленные комментарии под видео с отрывком из выступления герцога Сассекского. «Это что, шутка? Гарри даже не знает, что означает слово "работа"», — отметил один из них. Другой добавил: «Простите, но я уже не могу воспринимать его всерьез».

Помимо комментариев о том, что принц Гарри понятия не имеет, что такое выгорание и тяжелая работа, были и положительные отзывы: многие пользователи отметили то, как хорошо принц выглядит, и согласились с его словами.

Ранее сообщалось, что принц Гарри рассказал, что работа, которая не приносит удовольствия, плохо сказывается на психическом здоровье, посоветовал ее бросить и также подвергся критике.