Китай предложил США сменить подход для прорыва в ситуации с КНДР

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что США следует сменить свой подход для решения ситуации с Корейским полуостровом. Для прорыва в ситуации с КНДР он предложил Вашингтону быть более откровенными и гибкими, сообщает РИА Новости.

«Решение кроется в диалоге между сторонами в вопросе корейского полуострова. Насколько мы понимаем, США хотят разрешить эту проблему. В то же время ключ к решению этого вопроса уже в руках США. США являются стороной в вопросе Корейского полуострова. Если они хотят видеть прорыв, они должны проявить больше откровенности и гибкости», — считает постпред.

Кроме того, он призвал все стороны конфликта, включая членов Совета Безопасности ООН, к сдержанности в своих словах и поступках, а также счел нужным не допускать эскалации напряженности.

Ранее в Северной Корее выпустили документальный фильм, посвященный деятельности лидера страны Ким Чен Ына в 2021 году. Создатели ленты уделили особое внимание слухам о проблемах политика со здоровьем, которые начали распространяться после его резкого похудения. При этом изменения во внешности северокорейского лидера авторы фильма связали с его усердной работой в год, ставший для КНДР особенно тяжелым из-за пандемии коронавируса и продовольственного кризиса.