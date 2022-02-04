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Политолог оценил вероятность встречи Путина и Зеленского

Политолог назвал условием переговоров Путина и Зеленского «практические последствия»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ian Langsdon / Reuters

Президент России Владимир Путин может принять предложение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и провести в Стамбуле встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в том случае, если переговоры глав государств будут иметь «практические последствия». Такое условие в беседе с NEWS.ru назвал политолог Константин Калачев.

Оценивая вероятность встречи, собеседник издания указал, что такие контакты следует проработать заранее, так как есть риск, что переговоры могут ни к чему не привести.

Политолог также обратил внимание на слова Эрдогана, который в ходе визита в Киев заявил о заинтересованности Турции в налаживании отношений между Россией и Украиной. «На самом деле интересное предложение прозвучало из уст пресс-секретаря Эрдогана — Ибрагима Калына — о том, что Москве и Киеву нужно временное соглашение до окончательного урегулирования конфликта [в Донбассе]. Вот если бы темой встречи стало временное соглашение, которое устраивало бы Путина и не лишило бы рейтинга Зеленского на Украине, — тогда встреча возможна», — подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что российская сторона может не рассматривать Турцию в качестве нейтральной площадки для переговоров, поскольку Киев и Анкара сотрудничают в оборонной сфере. По его мнению, Турция явно воспринимает Украину как союзника — на это указывают и турецкие инвестиции в Украину, и тот факт, что украинцы могут на месяц дольше находиться на территории страны без визы, чем россияне.

«И это как раз может препятствовать переговорам РФ и Украины в Стамбуле. Я сомневаюсь, что такая встреча возможна. Вот если бы Эрдоган убедил Зеленского отказаться от вступления в НАТО — да, это был бы высший пилотаж, но этого не произойдет», — заключил Калачев.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что Анкара готова взять на себя посредничество между Москвой и Киевом, если возникнет такая необходимость. Комментируя напряженность между Россией и Украиной, глава государства упрекнул западные страны в бездействии. Он заявил, что страны Запада до сих пор ничего не сделали для урегулирования имеющихся разногласий, в то время как конфликт продолжает ухудшаться.

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Варвара Кошечкина
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