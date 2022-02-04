В Кремле ответили на вопрос о сроках визита Путина в Турцию

В Кремле пока не имеют четкого представления по поводу сроков визита президента России Владимира Путина в Турцию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что когда ясность по этому поводу появится, то об этом обязательно сообщат.

Ранее в Кремле сообщали, что лидеры двух стран обсуждали возможность встречи в феврале.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Путина в конце января. Ранее турецкий лидер также приглашал президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с российским лидером.