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Один из богатейших людей России поставил мировой рекорд по рыбной ловле

Российский рыболов Илья Щербович поймал крупного тайменя и поставил мировой рекорд

Фото: International Game Fish Association

Российскому рыболову Илье Щербовичу удалось поставить еще один мировой рекорд. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации спортивного рыболовства (IGFA).

В октябре 2021 года Щербович поймал тайменя весом 52,39 килограмма. Это произошло на реке Тугур в Хабаровском крае. Чтобы справиться с крупной рыбой, ему потребовалось 25 минут. Взвесив и задокументировав свой улов, он отпустил тайменя обратно в реку. В январе 2022 года рекорд был зарегистрирован Международной ассоциацией спортивного рыболовства.

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Илья Щербович — президент инвестиционной группы UCP. Он считается одним из богатейших людей России: в 2020 году журнал Forbes оценивал его состояние в 750 миллионов долларов. Ему принадлежат 18 мировых рекордов по рыбной ловле, причем 12 из них держатся до сих пор.

Ранее Щербович поставил рекорд мира по ловле арктического гольца. Рыба весом 11,67 килограмма попалась ему во время рыбалки на Таймыре в конце июля 2021 года.

Олег Парамонов
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