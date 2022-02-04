Российские военные показали «танковую карусель» на учениях

Экипажи российских танков использовали прием «танковая карусель» в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Маневры российских и белорусских военных показали на видео. Кадры публикует «РИА Новости».

Отработка боевой стрельбы прошла на полигоне Брестский. Танкисты соединения Восточного военного округа (ВВО) Вооруженных сил России использовали «танковую карусель», которая позволяет вести огонь без перерыва. Пока первый танк ведет стрельбу по обнаруженным целям, второй занимается разведкой по обнаружению новых целей, а третий находится в районе ожидания.

Также на полигоне задействовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для разведки. После этого самолеты Як-130 и Су-25 нанесли удары по обнаруженной технике и живой силе условного противника.

В январе правительственные силы Сирии поразили танк времен Второй мировой войны. Немецкий Panzerkampfwagen IV использовали в качестве мишени.

В декабре 2021 года издание 19FortyFive составило список мощнейших танков в мире. В публикации отметили американский M1 Abrams, южнокорейский K2 Black Panther и немецкий Leopard 2.