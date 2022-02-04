Турция ратифицировала декларацию о военном сотрудничестве с Азербайджаном

Парламент Турции ратифицировал Шушинскую декларацию о военном сотрудничестве с Азербайджаном. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщает РИА Новости.

За принятие документа проголосовали 266 депутатов.

Внесенная ранее на обсуждение в комиссии по иностранным делам за подписью спикера парламента Мустафы Шентопа декларация была высоко оценена комиссией по внешним связям. Ее передали для обсуждения в парламенте в качестве исторически важного документа.

В конце июня 2021 года вооруженные силы Азербайджана и Турции провели совместные тактико-специальные военные учения в Нахичеванской автономной республике. Тогда было отмечено, что углубление сотрудничества двух стран в военно-промышленной сфере предусматривается Шушинской декларацией, которую 15 июня подписали азербайджанский президент Ильхам Алиев и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.