Американских спортсменов предупредили о безжалостности властей Китая

Спортсменам сборной США посоветовали сосредоточиться на соревнованиях на Олимпиаде в Пекине и не злить «безжалостное» правительство Китая. Слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси передает Insider.

«Я знаю, что у некоторых есть искушение высказаться, пока они там. Я уважаю это, но я также беспокоюсь о том, что китайское правительство может сделать с их репутацией и их семьями», — заявила Пелоси. По ее мнению, у китайских властей нет добрых намерений в отношении американских спортсменов.

19 января стало известно, что власти США предупредили спортсменов об опасности использования личных телефонов в Китае. Атлетам рекомендовали привезти в Пекин одноразовые телефоны из-за опасений, что их гаджеты могут отслеживаться, а их данные могут быть скомпрометированы.

Ранее ряд стран объявил дипломатический бойкот Играм в Пекине. Причиной стала обеспокоенность ситуацией с правами человека в КНР. Первыми бойкот объявили США. После к ним присоединились Австралия, Великобритания, Канада и Япония. Также не будут посылать дипломатов на Игры Дания и Нидерланды.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Атлеты выступят в 15 дисциплинах по семи видам спорта. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.