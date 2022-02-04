Генпрокурор Украины понадеялась на приговор по делу MH17 до конца года

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова выразила надежду, что приговор по делу о крушении малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, будет вынесен до конца года. Об этом сообщается на сайте офиса генпрокурора.

По словам Венедиктовой, дело MH17 очень важно для Украины и для всего цивилизованного мира. «Оно является маркером успешности мирового правосудия, и мы надеемся, что к концу этого года мировое сообщество получит справедливый приговор окружного суда Гааги по делу в отношении четырех подозреваемых в сбитии самолета, которое он рассматривает», — сказала Венедиктова на встрече с Титусом Корлецяном, докладчиком Парламентской ассамблеи Совета Европы по авиакатастрофе.

Он добавила, что Украина очень благодарна за тот уровень поддержки, который получает от международных партнеров.

В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов запросила пожизненное заключение для обвиняемых в крушении малайзийского Boeing.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на территории, которую контролировала самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР). Погибли 298 человек.

Следствие считает, что к авиакатастрофе причастны бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и трое его подчиненных — Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Их обвиняют в доставке из России на Украину ЗРК «Бук», из которого был сбит лайнер. Россия отрицает любую причастность к авиакатастрофе.