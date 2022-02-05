В Бундестаге рассказали о причинах отсутствия поставок оружия для Украины

Поставки оружия для Украины могут привести к прекращению диалога с Россией, заявил депутат Бундестага и внешнеполитический эксперт германской партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Норберт Ретген в интервью агентству DPA.

«Платой за поставки Германией вооружения может стать утрата возможностей для диалога с Москвой, которых нет у других. Кто-то этого хочет, но никому от этого не будет пользы», — рассказал Ретген. Он считает, что объемов экономической и финансовой помощи Берлина для Киева уже достаточно для эффективной поддержки украинского государства.

Эксперт призвал канцлера Германии Олафа Шольца ясно обозначить приверженность Берлина к принципам НАТО и приоритезации европейской безопасности на будущих переговорах с американским президентом Джо Байденом. Он напомнил, что на фоне начала поставок оружия от других стран альянса отказ ФРГ стал причиной обвинений в отсутствии у Германии солидарности с другими членами оборонного блока.

19 января представитель Минобороны ФРГ повторно отказал Украине в поставках летального оружия после заявлений украинского посла в Германии Андрея Мельника в адрес Берлина.

26 января власти Германии приняли решение направить Вооруженным силам Украины (ВСУ) пять тысяч касок в качестве гуманитарной помощи из-за обострения ситуации в Донбассе.