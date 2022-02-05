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В ФРГ призвали Украину прекратить выпады в адрес Берлина из-за поставок оружия

Депутат Бундестага Штрак-Циммерман раскритиковала выпады Украины в адрес ФРГ из-за оружия

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала украинские власти сдержаннее комментировать поставки оружия Германией. Об этом со ссылкой на Deutsche Presse-Agentur (DPA) сообщает ТАСС.

«Я прекрасно понимаю, что нервы представителей Украины на пределе, но мне непонятны постоянные словесные выпады с украинской стороны в наш адрес», — отметила депутат, критикуя последние заявления Киева.

При этом представитель бундестага указала, что в последние годы Германия поддерживала Украину, руководствуясь чувством ответственности и дружбы. «Поэтому в пылу эмоциональной борьбы украинским представителям не стоит путать своих и чужих», — добавила она, подчеркнув, что «небольшая умеренность была бы уместна».

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал и назвал досадным решение Германии передать Киеву каски в качестве военной помощи. По мнению Кулебы, Берлин мог бы и должен был сделать для Киева больше — не только из-за Украины, но еще и из-за позиции в Европе, и необходимости сохранить безопасность в евроатлантическом пространстве.

В прошлом Германия неоднократно отказывала Украине в предоставлении оружия. В частности, в январе с такими заявлениями выступили канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок. На Украине также утверждают, что ФРГ блокирует поставки оружия в республику через агентство NSPA (NATO Support and Procurement Agency, Агентство НАТО по поддержке и закупкам).

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Варвара Кошечкина
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