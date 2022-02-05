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Политолог рассказал о комфортном состоянии Путина

Политолог Белковский назвал одиночество абсолютно комфортным состоянием для Путина

Фото: Chen Jianli / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин больше всего ценит одиночество, такое состояние для него абсолютно комфортно. Об этом рассказал политолог Станислав Белковский в программе «Откровенный разговор» грузинского журналиста Геле Васадзе на YouTube-канале «Новости Кавказа GSAC».

По мнению политолога, такое состояние культивирует и укрепляет президента России.

«Только в состоянии полного одиночества он чувствует себя комфортно. Это касается его посещения Пискаревского кладбища или мизансцен, когда он сидит за длинным столом, где собеседник стоит от него на 100 метров», — заявил Белковский.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что президента Владимира Путина не показали во время прохода спортсменов из России по стадиону на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине, поскольку он был в ложе.

Российский президент возглавил список десяти самых упоминаемых персон в русскоязычных соцмедиа в день открытия зимней Олимпиады-2022 в Китае.

Специалисты оценили упоминания в русскоязычной Сети за сутки в контексте Олимпиады в Пекине в пятницу, 4 февраля. Эксперты проанализировали более 100 миллионов сообщений. Путин (8,241) в них упоминался из-за встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и прибытия на церемонию открытия Олимпиады.

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Анна Щербакова
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