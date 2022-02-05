Российские шорт-трекисты вылетели в полуфинале смешанной эстафеты Олимпиады-2022

Сборную России по шорт-треку дисквалифицировали в полуфинале смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российские шорт-трекисты, занявшие четвертое место в заезде, вылетели из дальнейшей борьбы из-за неправильной передачи эстафеты. Также была дисквалифицирована команда США. Из-за отстранения команды не смогли принять участие в финале B за места с пятого по восьмое.

В составе сборной России выступали Семен Елистратов, Софья Просвирнова, Константин Ивлиев и Елена Серегина. В запасе остались Екатерина Ефременкова и Павел Ситников.

Победу в забеге одержала сборная Китая. Серебро завоевала команда Италии, бронза — у Венгрии.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные атлеты выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР). Триколор и государственный гимн оказались под запретом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).