Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно о планах Украины временно отключиться от энергосети России

Welt am Sonntag: Украина отключится на 72 часа от энергосистем России и Белоруссии

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Украина временно отключится от энергетических систем России и Белоруссии, чтобы протестировать работу в изолированном режиме. О планах Киева стало известно газете Welt am Sonntag.

По данным издания, тестовое отключение пройдет с 24 по 26 февраля и будет длиться 72 часа, после чего Украина вновь подключится к энергосистемам России и Белоруссии. Отмечается, что летом состоится еще одно тестирование, после чего в 2023 году Киев присоединится к западноевропейской энергетической системе.

Старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн положительно высказался об этом шаге украинских властей. По его мнению, отключаясь от энергосистем России и Белоруссии, Украина заявляет о своем желании быть связанной с Европейским союзом (ЕС).

Ранее кабинет министров Украины анонсировал полный отказ от импорта электричества у России и Белоруссии. По подсчетам экспертов, это должно произойти к сентябрю 2023 года.

Энергосистема Украины, как и электрические сети других республик бывшего СССР, входила в единую энергетическую систему «Мир». В рамках этой системы были связаны не только части СССР, но и страны Совета экономической взаимопомощи. После распада Советского Союза синхронизация работы электроэнергетики прекратилась, однако Украина до сих пор осталась частично включенной в общие сети с Россией и Белоруссией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Песков прокомментировал публикацию Bloomberg о «начале вторжения» на Украину
В США рассказали об «изготовленном из древесины» российском ПАК ДА
Неизвестный заявил о минировании самолетов в Шереметьево
Российская лыжница допустила уход из спорта после провала на Олимпиаде
Стало известно о требовании Израиля к странам Прибалтики
Вирусолог призвал москвичей молчать во время поездок в метро
Житель Сургута пять лет удерживал в рабстве девушку из Нигерии
В Совфеде объяснили безумием публикацию Bloomberg о «вторжении» на Украину
Стало известно о планах Украины временно отключиться от энергосети России
В Госдуме объяснили проблему мигрантов в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.