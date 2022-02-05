Стало известно о планах Украины временно отключиться от энергосети России

Украина временно отключится от энергетических систем России и Белоруссии, чтобы протестировать работу в изолированном режиме. О планах Киева стало известно газете Welt am Sonntag.

По данным издания, тестовое отключение пройдет с 24 по 26 февраля и будет длиться 72 часа, после чего Украина вновь подключится к энергосистемам России и Белоруссии. Отмечается, что летом состоится еще одно тестирование, после чего в 2023 году Киев присоединится к западноевропейской энергетической системе.

Старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн положительно высказался об этом шаге украинских властей. По его мнению, отключаясь от энергосистем России и Белоруссии, Украина заявляет о своем желании быть связанной с Европейским союзом (ЕС).

Ранее кабинет министров Украины анонсировал полный отказ от импорта электричества у России и Белоруссии. По подсчетам экспертов, это должно произойти к сентябрю 2023 года.

Энергосистема Украины, как и электрические сети других республик бывшего СССР, входила в единую энергетическую систему «Мир». В рамках этой системы были связаны не только части СССР, но и страны Совета экономической взаимопомощи. После распада Советского Союза синхронизация работы электроэнергетики прекратилась, однако Украина до сих пор осталась частично включенной в общие сети с Россией и Белоруссией.