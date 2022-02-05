Представитель ХДС предложил избирательно снабжать Украину оружием

Избирательные поставки оружия на Украину могли бы способствовать усилению эффекта устрашения. С таким предложением выступил представитель германского Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер в интервью газетам Rheinische Post и General-Anzeiger, отрывки из которого опубликовало агентство DPA, сообщает ТАСС. Он прокомментировал ситуацию с обострением на границе России и Украины.

Политик полагает, что такая тактика могла бы предотвратить доминирование России при эскалации.

В то же время Кизеветтер настаивает на том, что нужна надежная реакция Германия, поскольку якобы существует угроза Украине с российской стороны. Представитель ФРГ уверен, что снабжать Киев следует приборами ночного видения, противотанковыми технологиями и зенитными ракетами. То есть, по мнению Кизеветтера, оборонительным оружием.

Ранее глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала украинские власти сдержаннее комментировать поставки оружия Германией.

При этом представитель бундестага указала, что в последние годы Германия поддерживала Украину, руководствуясь чувством ответственности и дружбы.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал и назвал досадным решение Германии передать Киеву каски в качестве военной помощи. По мнению Кулебы, Берлин мог бы и должен был сделать для Киева больше — не только из-за Украины, но еще и из-за позиции в Европе и необходимости сохранить безопасность в евроатлантическом пространстве.