Минобороны России запустило первый «Союз-2» в 2022 году

Воздушно-космические силы (ВКС) России запустили первую в 2022 году ракету «Союз-2.1а», сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны.

Старт произведен в 10:00 по московскому времени с пусковой установки №4 площадки №43 космодрома Плесецк в Архангельской области. «Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя», — добавили в ведомстве.

О полезной нагрузке, выводимой ракетой, официально не сообщается.

В ноябре 2021 года запущенная с космодрома Плесецк ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на околоземную орбиту военный спутник. Как писал NASASpaceflight.com, речь идет о космическом аппарате «Тундра» («Космос-2552»), относящемся к Единой космической системе (ЕКС) «Купол», позволяющей обнаруживать пуски ракет.