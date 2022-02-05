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Российские штурмовики Су-25СМ перебазировались в Белоруссию

Минобороны России сообщило, что Су-25СМ перебазированы на аэродромы Белоруссии

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Российские штурмовики Су-25СМ Восточного военного округа перебазировались на военные аэродромы Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны России.

Экипажи, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, осуществили перелет с аэродрома в Приморском крае в Брестскую область, преодолев расстояние более семи тысяч километров.

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По прибытии летчики изучат маршруты предстоящих полетов, отработают взаимодействие с группой руководства полетами и приступят к выполнению предписанных задач.

Ранее стало известно, что российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф» прибыл на полигон Брестской области Белоруссии в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Кроме того, российские и белорусские артиллеристы отработали уничтожение условного противника «Градами». Военные использовали минометы, реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» и самоходные гаубицы для нанесения ударов по целям на полигоне «Брестский».

Марина Совина
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