Российские штурмовики Су-25СМ перебазировались в Белоруссию

Российские штурмовики Су-25СМ Восточного военного округа перебазировались на военные аэродромы Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны России.

Экипажи, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, осуществили перелет с аэродрома в Приморском крае в Брестскую область, преодолев расстояние более семи тысяч километров.

По прибытии летчики изучат маршруты предстоящих полетов, отработают взаимодействие с группой руководства полетами и приступят к выполнению предписанных задач.

Ранее стало известно, что российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф» прибыл на полигон Брестской области Белоруссии в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Кроме того, российские и белорусские артиллеристы отработали уничтожение условного противника «Градами». Военные использовали минометы, реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» и самоходные гаубицы для нанесения ударов по целям на полигоне «Брестский».

