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Москвичей предупредили о вынужденном снижении цен на квартиры

Аналитики ИРН предрекли Москве коррекцию цен на жилье на уровне от 10 процентов

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Дальнейшее обострение конфликта между Россией и Западом чревато схлопыванием пузыря, надувшегося на московском рынке недвижимости за последние два года. Об этом говорится в материалах аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН), имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

В случае введения новых санкций в отношении отечественной экономики Центробанк будет вынужден для защиты рубля резко поднять ключевую ставку, предрекают эксперты. В таком случае минимальные рыночные ставки по кредитам на жилье вырастут до 13-14 процентов годовых, при том что, по мнению банкиров, заградительным является уровень в 12 процентов.

«Уход с рынка ипотечников приведет к схлопыванию спроса, <...> глубокая просадка спроса вынудит девелоперов и продавцов на "вторичке" снизить цены, причем коррекция в таких условиях может превысить 10 процентов», — предупреждают аналитики.

Тем не менее, по их данным, в январе 2022-го рост цен на готовые квартиры в Московском регионе продолжился, хотя и более медленными темпами, чем в конце 2021-го. За месяц средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке старой Москвы увеличилась на 1,4 процента, до 249,15 тысячи рублей.

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Ранее, в январе, риелторы сообщили, что в настоящее время спрос на вторичное жилье в Москве снижается, а предложение, напротив, растет. Рост предложения специалисты объяснили стремлением продавцов реализовать квартиры по нынешним ценам. Горожане боятся снижения спроса и уменьшения стоимости жилья на фоне ужесточения условий ипотечного кредитования.

Нина Ташевская
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