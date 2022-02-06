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Названы ослабляющие иммунитет при COVID-19 продукты

Врач Чудаков заявил, что фастфуд и сладости ослабляют иммунитет при заболевании COVID-19

Фото: Shutterstock

В период заболевания COVID-19 вредно есть фастфуд, промышленные сладости и другие продукты, содержащие сахар. Такой совет дал кандидат медицинских наук, врач Сергей Чудаков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня люди питаются в основном провоспалительными (способствующими воспалению — прим. «Ленты.ру») продуктами, которые не помогают укрепить иммунитет, а, наоборот, ослабляют его. Это весь фастфуд, особенно любимый многими картофель фри, промышленный майонез с уксусом, промышленные же сладости (конфеты, пирожные, торты)», — объяснил вред такой еды Чудаков.

Вместо них медик назвал несколько продуктов, которые способствуют скорому выздоровлению и укрепляют иммунитет. «Что касается антивоспалительных продуктов, это кисло-сладкие фрукты, практически все овощи — они полезны как в сыром, так и в термически обработанном виде, в зависимости от переносимости — зелень, в которой много антиоксидантов, различные виды ягод, особенно черного цвета», — рассказал врач.

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Дмитрий Настасьев
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