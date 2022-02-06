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Спорт

Губерниев отреагировал на победу Большунова в скиатлоне на Олимпиаде

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал выступление лыжника Большунова на Играх невероятным

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высоко оценил выступление лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Губерниев выразил восхищение Большуновым и Денисом Спицовым, который сумел завоевать серебряную награду. «Мы увидели невероятного Большунова и героического [Дениса] Спицова. Норвегия, гудбай!» — отметил журналист.

Ранее 6 февраля Большунов завоевал золото в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Для лыжника это стало первым золотом на Играх. Кроме того, для российской сборной это золото стало первым в данной дисциплине с Олимпиады в Турине, которая прошла в 2006 году.

5 февраля Наталья Непряева завоевала серебро в женском скиатлоне. Эта награда стала первой для сборной России на Играх в Пекине.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.

Николай Костюков
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