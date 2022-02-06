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В Москве не увидели проблемы в приезде журналистов Deutsche Welle в Россию

Захарова: МИД России не видит проблем в приезде журналистов Deutsche Welle с Шольцем

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Москве не видят проблемы, если журналисты Deutsche Welle приедут в Россию в составе делегации во главе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Конечно, какие проблемы. Как корреспонденты они могут въезжать в короткие командировки. В составе делегаций своих руководителей, которые их финансируют, в любом виде», — пояснила она. Дипломат уточнила, что российские власти потребовали сдать аккредитации только сотрудников медиакомпании, которые работают в России на постоянной основе.

Ранее Захарова назвала Deutsche Welle пропагандистской машиной НАТО. Она отметила, что немецкий телеканал финансируется из государственного бюджета ФРГ. Тот факт, что американское внешнеполитическое ведомство поддерживает его, говорит сам за себя, добавила представитель МИД.

3 февраля Россия объявила о санкциях против Deutsche Welle. Власти анонсировали закрытие корреспондентского пункта организации и аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle. Кроме того, МИД России намерен инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании DW иностранным агентом.

Марина Совина
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