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В Эстонии объяснили цель прошедших осенью учений НАТО

Эстонский военный назвал результатом учений НАТО промокшие в болотах ноги союзников

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Эстонии объяснили цель прошедших осенью учений НАТО Bold Panzer. Об этом пишут «Известия».

В октябре свежая смена контингента НАТО, приехавшая в Эстонию по ротационному принципу, провела учения, в которых участвовали почти две тысячи военнослужащих. Их задачей были завершение интеграции и отработка взаимодействия с эстонскими войсками, указал командующий боевой группой НАТО в прибалтийской республике подполковник Саймон Уорт.

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Майор сил обороны Эстонии Дмитрий Кондратенко отметил, что благодаря маневрам Bold Panzer «союзники промочили ноги в эстонских болотах». Он пояснил, что на учениях солдаты НАТО получили практические навыки и знания по действиям в заболоченной местности и лесах, оборачивая особенности ландшафта в свою пользу.

29 января по 6 февраля в Эстонии проходят ежегодные военные учения Winter Camp, в которых участвуют размещенные в стране войска НАТО из Франции и Великобритании. Первый этап учений посвящен боевым стрельбам, отработке действий противотанковых расчетов, решению инженерных задач и занятиям по патрулированию местности. Далее союзным войскам предстоит противостоять условному противнику, в роли которого выступят Скаутский батальон и части кайтселийта (народного ополчения). Планируется отработка наступательных и оборонительных действий.

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что учения стран НАТО у границ страны являются недопустимыми. По итогам встречи советников «нормандского формата» в Париже Козак заявил, что у границ России проводятся «масштабные маневры вооруженных сил» тех стран, которые не имеют никакого отношения к Украине и ее безопасности. «Мы не можем тоже на это смотреть сквозь пальцы», — заключил он.

Марина Совина
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