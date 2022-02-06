Тарасова раскритиковала украинцев за их реакцию на прокат Валиевой на Олимпиаде
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала реакцию сборной Украины на прокат российской фигуристки Камилы Валиевой во время соревнований команд на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Тарасова назвала украинцев невоспитанными за их неумение принимать поражение. «У них приказ от главнокомандующего. Они люди подневольные. Что им еще остается? Только смотреть и наслаждаться. Мне их жаль», — добавила она.
Валиева показала лучший результат в короткой программе командного турнира на Олимпиаде. Сборная России лидирует, обгоняя команду США на три очка. Прокат Валиевой вызвал аплодисменты представителей девяти сборных, участвовавших в командном турнире. Сдержанную реакцию показали лишь украинские спортсмены, отказавшись встать со своих мест.
Оставшиеся дисциплины в командном турнире пройдут 7 февраля. Начало — в 9:15 утра по московскому времени.