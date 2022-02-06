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Спорт

Тарасова раскритиковала украинцев за их реакцию на прокат Валиевой на Олимпиаде

Тарасова назвала украинцев невоспитанными за их реакцию на прокат Валиевой на Олимпиаде

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала реакцию сборной Украины на прокат российской фигуристки Камилы Валиевой во время соревнований команд на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тарасова назвала украинцев невоспитанными за их неумение принимать поражение. «У них приказ от главнокомандующего. Они люди подневольные. Что им еще остается? Только смотреть и наслаждаться. Мне их жаль», — добавила она.

Валиева показала лучший результат в короткой программе командного турнира на Олимпиаде. Сборная России лидирует, обгоняя команду США на три очка. Прокат Валиевой вызвал аплодисменты представителей девяти сборных, участвовавших в командном турнире. Сдержанную реакцию показали лишь украинские спортсмены, отказавшись встать со своих мест.

Оставшиеся дисциплины в командном турнире пройдут 7 февраля. Начало — в 9:15 утра по московскому времени.

Анастасия Борисова
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