Зрители высмеяли внешность пожаловавшейся на красоту блогерши

Блогерша назвала минусы жизни с привлекательной внешностью и нарвалась на травлю в социальных сетях. Соответствующий ролик и комментарии появились в ее TikTok-аккаунте.

Пользовательница сети с никнеймом fitnessfreak8069 опубликовала видео, в котором рассказала, что ежедневно сталкивается с оскорблениями со стороны незнакомцев и хейтом в комментариях из-за моложавого лица и спортивной фигуры. На кадрах женщина запечатлена с ярким макияжем в облегающем мини-платье синего цвета и бежевых туфлях на каблуках.

Зрители высмеяли поведение женщины, посчитав, что она выглядит чересчур вульгарно. «На самом деле ты не такая уж и красивая, а считаешь, что лучше всех, хватит жаловаться!», «Сильным женщинам не нужен макияж и откровенные наряды, чтобы привлечь к себе внимание», «Ты специально привлекаешь внимание людей своим вульгарным видом! Перестань», «Красота? Ты ошибаешься», — высказывались они.

В то же время другие юзеры поддержали блогершу. «Не обращай внимания, ты действительно выглядишь круто», «Завистники просто не могут смириться, что ты выглядишь круче, чем они», «Ты сексуальна и красива, а они просто завидуют», «Продолжай в том же духе!», «Шикарная женщина», — писали комментаторы.

В октябре 2021 года другая женщина пожаловалась на неадекватные упреки мужчин из-за ее красоты. Рэйчел Боулз-Харфуш работает адвокатом по уголовным делам в Калифорнии, США. По ее словам, никто не воспринимает ее всерьез из-за внешности. Так, один мужчина спросил, не является ли она женой адвоката.