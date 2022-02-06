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Появилось видео лучших моментов турнира UFC Vegas 47

В сети появилось видео лучших моментов UFC Vegas 47: Херманссон против Стриклэнда

Кадр: UFC Russia / Youtube

В сети появилось видео лучших моментов турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Ролик доступен в YouTube-канале UFC Russia.

Ивент UFC Vegas 47 прошел в ночь на 6 февраля в Лас-Вегасе. В главном поединке турнира Шон Стриклэнд одержал победу над Джеком Херманссоном. Схватка проходила в средней весовой категории.

В основном карде Ник Максимов праздновал победу над Пунахили Сориано. Шавкат Рахмонов нокаутировал Карлстона Харриса в первом раунде. Сэм Алви уступил Брендану Аллену. Последний применил удушающий прием в третьем раунде противостояния.

Стриклэнд продлил серию побед в UFC до шести поединков. Всего на счету американца 25 побед при трех поражениях.

Николай Костюков
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