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Российского чиновника задержали по подозрению в получении взятки

В Якутске по подозрению во взяточничестве задержали главу Анабарского района Семенова

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Якутске задержали главу Анабарского района Ивана Семенова по подозрению во взяточничестве. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС в воскресенье, 6 февраля.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

Отмечается также, что в Якутск Семенов приехал, чтобы встретиться с главой Республики Саха Айсеном Николаевым.

27 января официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Карина Головачева сообщила «Ленте.ру», что заместителя мэра Иркутского района обвинили в получении взятки от директора строительной компании.

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Евгения Куликова
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