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Спорт

В Госдуме прокомментировали реакцию украинцев на прокат Валиевой на Играх

Депутат Госдумы Журова высказалась о реакции сборной Украины на прокат Валиевой на ОИ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала реакцию сборной Украины на прокат российской фигуристки Камилы Валиевой во время соревнований команд на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Прокат Валиевой вызвал аплодисменты представителей девяти сборных, участвовавших в командном турнире. Сдержанную реакцию показали лишь украинские спортсмены.

По мнению Журовой, это связано с инструкциями со стороны украинских спортивных чиновников. Она также назвала спортсменов заложниками ситуации. «Им дали указания не аплодировать, не вставать и сидеть, и они в себе гасят эту человеческую и профессиональную эмоцию», — считает депутат.

Валиева показала лучший результат в короткой программе командного турнира на Олимпиаде. Сборная России лидирует, обгоняя команду США.

Николай Костюков
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